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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде ОАЭ

Сборная Кыргызстана по футзалу накануне проиграла команде ОАЭ в товарищеском матче, состоявшемся в Дубае. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта в Instagram.

Счет игры — 8:3.

Голы от сборной КР забили Аймен Канатбеков (два мяча) и Динмухаммед Талайбеков.

Напомним, сборная Кыргызстана по футзалу в рамках подготовки к отборочному этапу Кубка Азии — 2026 провела два товарищеских матча против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/sport/326142/
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