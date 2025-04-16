Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде ОАЭ

Сборная Кыргызстана по футзалу накануне проиграла команде ОАЭ в товарищеском матче, состоявшемся в Дубае. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта в Instagram.

Счет игры — 8:3.

Голы от сборной КР забили Аймен Канатбеков (два мяча) и Динмухаммед Талайбеков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kyrgyz Republic National football team (@kyrgyzkurama)

Напомним, сборная Кыргызстана по футзалу в рамках подготовки к отборочному этапу Кубка Азии — 2026 провела два товарищеских матча против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу кыргызстанцев.