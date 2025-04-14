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Спорт

Бегуны из Кыргызстана завоевали медали Ташкентского международного марафона

Фото Федерации легкой атлетики Узбекистана. Нурсултан Кенешбеков (слева)

В Узбекистане накануне состоялся VII Ташкентский международный марафон. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики РУз.

Айнуска Калил кызы выиграла забег на полумарафонскую дистанцию (1 час 17 минут 1 секунда). 

Нурсултан Кенешбеков занял второе место в полумарафоне (1 час 4 минуты 35 секунд).

На марафонской дистанции Илья Тяпкин занял третье место (2 часа 24 минуты 44 секунды). 

Как сообщили организаторы, участие в марафоне приняли порядка более 11,5 тысячи человек из 62 стран мира — абсолютный рекорд за всю историю его проведения. За победу на марафонской дистанции боролись 32 профессиональных атлета из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Беларуси, Кении, России, Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/325910/
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