Бегуны из Кыргызстана завоевали медали Ташкентского международного марафона

В Узбекистане накануне состоялся VII Ташкентский международный марафон. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики РУз.

Айнуска Калил кызы выиграла забег на полумарафонскую дистанцию (1 час 17 минут 1 секунда).

Нурсултан Кенешбеков занял второе место в полумарафоне (1 час 4 минуты 35 секунд).

На марафонской дистанции Илья Тяпкин занял третье место (2 часа 24 минуты 44 секунды).

Как сообщили организаторы, участие в марафоне приняли порядка более 11,5 тысячи человек из 62 стран мира — абсолютный рекорд за всю историю его проведения. За победу на марафонской дистанции боролись 32 профессиональных атлета из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Беларуси, Кении, России, Узбекистана.