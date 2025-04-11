Кто претендует на проведение Кубка Азии по футболу, помимо Кыргызстана

Стали известны претенденты на проведение финального раунда Кубка Азии по футболу 2031 года. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

По его данным, заявки в Азиатскую футбольную конфедерацию подали Австралия, Индия, Индонезия, Корея, Кувейт, ОАЭ, а также совместно Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

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Семь официальных заявок — это самый высокий показатель за всю историю турнира.

«Это свидетельствует о растущем авторитете Кубка Азии и амбициях наших членов. Проведение турнира приносит устойчивые выгоды: развитие инфраструктуры, цифровых и транспортных сетей, а также укрепление статуса принимающей страны как спортивного центра», — отметил президент АФК шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.