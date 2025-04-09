Альпинист Эдуард Кубатов покорил гималайскую вершину Аннапурну

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов покорил новую вершину — Аннапурну в Гималаях высотой 8 тысяч 91 метр над уровнем моря. Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

Восхождение альпинист совершил в символичный для КР день — 7 апреля. Он посвятил свою победу стране и соотечественникам.

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«Есть победа — 7 апреля 2025 года наш кыргызский флаг, врученный альпинистам президентом, был на вершине Аннапурна, на самой сложной и опасной горе в мире! Восхождение посвящено многонациональному Кыргызстану, единству и успеху нашей страны! В единстве и в многообразии наша невероятная сила! Моя победа посвящена вам, дорогие мои кыргызстанцы! И, конечно, 100-летию кыргызского спорта!» — сообщил Эдуард Кубатов.

Отмечается, что восхождение он совершил без кислородного баллона, как и все свои прошлые экспедиции.