18:54
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Спорт

Альпинист Эдуард Кубатов покорил гималайскую вершину Аннапурну

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов покорил новую вершину — Аннапурну в Гималаях высотой 8 тысяч 91 метр над уровнем моря. Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

Восхождение альпинист совершил в символичный для КР день — 7 апреля. Он посвятил свою победу стране и соотечественникам.

Читайте по теме
Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2

«Есть победа — 7 апреля 2025 года наш кыргызский флаг, врученный альпинистам президентом, был на вершине Аннапурна, на самой сложной и опасной горе в мире! Восхождение посвящено многонациональному Кыргызстану, единству и успеху нашей страны! В единстве и в многообразии наша невероятная сила! Моя победа посвящена вам, дорогие мои кыргызстанцы! И, конечно, 100-летию кыргызского спорта!» — сообщил Эдуард Кубатов. 

Отмечается, что восхождение он совершил без кислородного баллона, как и все свои прошлые экспедиции.
Ссылка: https://24.kg/sport/325424/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кыргызстанские альпинисты покорили вершину Лобуче в Гималаях
Садыр Жапаров встретился с Эдуардом Кубатовым, покорившим Эверест
Альпинисты из Кыргызстана взошли на Килиманджаро
Кыргызстанец покорил одну из сложных вершин Гималаев — Ама-Даблам
Горы не прощают ни малейшей ошибки. Эдуард Кубатов о безопасности на отдыхе
На пике Ленина может появиться новый международный альпинистский лагерь
Эдуард Кубатов предлагает вернуть вершинам Кыргызстана исторические названия
Кыргызстанские альпинисты покорили высочайшую вершину Северной Америки Денали
Спортивные итоги года. Чем нам запомнился 2022-й
Популярные новости
Дочь Камчыбека Ташиева признана лучшим игроком на&nbsp;футбольном матче в&nbsp;Барселоне Дочь Камчыбека Ташиева признана лучшим игроком на футбольном матче в Барселоне
Борец из&nbsp;Кыргызстана выиграл золото международного турнира Baikal Open&nbsp;&mdash; 2025 Борец из Кыргызстана выиграл золото международного турнира Baikal Open — 2025
Дмитрий Бивол отказался от&nbsp;чемпионского пояса WBC Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса WBC
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в&nbsp;UFC Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
9 апреля, среда
18:45
Житель Джети-Огуза добровольно вернул государству 14 гектаров земли Житель Джети-Огуза добровольно вернул государству 14 ге...
18:41
В Кыргызстане проходит IX конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий»
18:30
10 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:25
Альпинист Эдуард Кубатов покорил гималайскую вершину Аннапурну
18:24
Бишкекчанам, занявшим муниципальную землю, предлагают оформить ее в аренду