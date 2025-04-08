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Спорт

Дочь Камчыбека Ташиева признана лучшим игроком на футбольном матче в Барселоне

Дочь Камчыбека Ташиева Сумая признана лучшим игроком на матче в Барселоне. Об этом сообщил глава ГКНБ у себя на странице в Facebook.

Вместе с командой девочка стала чемпионкой юношеской футбольной лиги — 2024-2025 в округе Л’Хоспиталета.

«Девочки до 12 лет стали чемпионками лиги Consell Esportiu l’Hospitalet, став первой женской командой школы. Хорошая атмосфера, качественная игра и личные качества девочек стали ключевыми для достижения всех целей», — сообщается на официальной странице футбольного клуба школы Escola Pia Sarrià.

В феврале 2024 года после избрания на пост президента Кыргызского футбольного союза, Камчыбек Ташиев говорил, что вся его семья увлекается этим видом спорта, а младшая дочь, которой на тот момент было девять лет, занимается футболом за рубежом. 
Ссылка: https://24.kg/sport/325281/
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