Делегация Кыргызстана встретилась с главой Международного олимпийского комитета

Президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Об этом сообщил НОК КР в Instagram.

По их данным, накануне Умбеталы Кыдыралиев и первый вице-президент КР Садыр Мамытов посетили штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах поблагодарил Умбеталы Кыдыралиева за развитие олимпийского движения в Кыргызстане и вклад страны в общий успех Игр в Париже. Он отметил, что по показателям количества участников и завоеванных медалей Кыргызстан заслуженно возглавляет рейтинг.

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Умбеталы Кыдыралиев поблагодарил за поддержку НОК КР в рамках программ Олимпийской солидарности. Совместно с правительством КР и партнерами были охвачены практически все олимпийские виды спорта, культивируемые в стране.

Стороны обсудили актуальные вопросы программ Олимпийской солидарности на новый цикл и виды спорта, включенные в программу Игр в Лос-Анджелесе, в частности бокс.

Президент МОК подарил Умбеталы Кыдыралиеву золотую медаль Парижских Игр и пожелал удачи в предстоящих олимпийских стартах.