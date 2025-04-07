Денис Петрашов взял золото на турнире в США

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал первое место на профессиональных соревнованиях по плаванию TYR Pro Swim Series в США, ежегодно организуемых USA Swimming. Об этом сообщается на сайте организации.
Соревнования проходили со 2 по 5 апреля в Сакраменто (штат Калифорния).
Денис Петрашов представлял Университет Луисвилла (University of Louisville-KY), соревнуясь в мужском заплыве на 50 метров брассом. Он приплыл первым за 23,32 секунды, опередив соперника Олимпийского чемпиона Майкла Эндрю на 0,05 секунды.