Денис Петрашов взял золото на турнире в США

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал первое место на профессиональных соревнованиях по плаванию TYR Pro Swim Series в США, ежегодно организуемых USA Swimming. Об этом сообщается на сайте организации.

Соревнования проходили со 2 по 5 апреля в Сакраменто (штат Калифорния).

Денис Петрашов представлял Университет Луисвилла (University of Louisville-KY), соревнуясь в мужском заплыве на 50 метров брассом. Он приплыл первым за 23,32 секунды, опередив соперника Олимпийского чемпиона Майкла Эндрю на 0,05 секунды.

Это вторая победа пловца на соревнованиях. Он взял золотую медаль 3 апреля на дистанции 100 метров брассом за 1 минуту 0,42 секунды, также опередив Майкла Эндрю, но уже на 12 секунд.