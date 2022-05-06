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Спорт

В Бишкеке и Оше в День Победы пройдет «Эстафета памяти»

В городах Бишкеке и Оше 9 мая состоится «Эстафета памяти». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие проводят Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» ГКНБ Кыргызской Республики, Федерация военно-тактических игр Кыргызстана совместно с ОФ «Международный фонд «Женген». В легкоатлетической эстафете, посвященной 77-й годовщине Великой Победы, примут участие более 200 человек: команды вузов, клубов любителей бега, коллективов физической культуры города Бишкека, просто горожане.

Маршрут эстафеты в Бишкеке составит около 4 километров — от сквера «Физкультурный» (Джантошева — Байтика Баатыра) до пересечения улиц Фрунзе — Абдырахманова. Далее, от финиша все участники эстафеты совершат церемониальный марш со знаменем Победы в составе «Бессмертного полка» до Вечного огня на Площади Победы.

«Эстафета Памяти», посвященная Дню Победы, несет важную миссию продемонстрировать преемственность поколений, величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, что является одной из основных задач гражданско-патриотического воспитания молодежи. «Эстафету Памяти» в последующем планируется сделать ежегодной и традиционной, с возможностью выхода на уровень ближнего зарубежья», — отмечают организаторы.
Ссылка: https://24.kg/sport/232894/
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