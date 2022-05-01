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Спорт

Кыргызстанская теннисистка Ксения Палкина дисквалифицирована на 16 лет

Кыргызстанская спортсменка Ксения Палкина дисквалифицирована на 16 лет с отсрочкой на шесть лет. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по честности в теннисе (ITIA).

Теннисистка также оштрафована на $100 тысяч (с отсрочкой на $87 тысяч 500) после признания нарушения правил антикоррупционной программы тенниса (TACP).

Решение вынесено после того, как Ксения Палкина, занимавшая 163-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде, призналась в договорных матчах в 2018 и 2019 годах.

При условии, что она больше не будет нарушать правила антикоррупционной программы в теннисе, кыргызстанка сможет возобновить карьеру в ноябре 2029 года.

Ей запрещено играть или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные любым международным руководящим органом по теннису или национальной ассоциацией, на срок ее запрета.

Последние новости об успехах спортсменки были в 2019 году, когда Ксения Палкина заняла первое место на международном турнире по теннису в Анталье. Тогда в решающем поединке Ксения Палкина и Дарья Мишина одолели Кристин Дину (Румыния) и Лину Джерческу (Македония) — 6:3, 3:6 (12:10).

 
Ссылка: https://24.kg/sport/232697/
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