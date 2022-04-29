Турнир по футзалу. Команда Садыра Жапарова сыграет с врачами и депутатами

Накануне в офисе Кыргызского футбольного союза состоялась жеребьевка турнира по футзалу «Мурас», который пройдет 4-5 мая в Бишкеке. Об этом сообщили в КФС.

В турнире будут участвовать 12 команд. По две из каждой группы выйдут в плей-офф.

Группа А: «Администрация президента», «Ден-соолук», «Жогорку Кенеш»;

группа В: «Өнөр», «Билим», «Ыйман»;

группа С: «Бизнес», «Элчилер», «Спортивные федерации»;

группа D: «Алга», «Регионы», «Журналисты».

Напомним, что в дружественном турнире примут участие команды, составленные из представителей различных сфер общества: администрации главы государства, культуры, бизнеса, СМИ, спортивных федераций, ветеранов футбола, депутатов Жогорку Кенеша, руководителей областей и городов, духовенства, послов иностранных государств, медицинских и образовательных учреждений.

Отмечается, что главная цель турнира — развитие спорта в стране и популяризация здорового образа жизни. Турнир станет традиционным и будет проходить два раза в год.