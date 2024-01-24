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Контрабанду на 1,5 миллиона сомов пресекли пограничники Кыргызстана

В Баткенской области пресечены попытки провоза контрабандных грузов через кыргызско-таджикскую госграницу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По данным ведомства, житель села Арпа-Сай Кадамджайского района Баткенской области А. у. А., 2004 года рождения, пытался незаконно ввезти из Узбекистана в Кыргызстан 7 тонн граната. Задержана грузовая автомашина VOLVO-500, у водителя выявлен фальшивый электронный документ на груз.

Также на автодороге Мурас — Достук в Лейлекском районе пограничники задержали жителя села Жаштык Г.М., 1993 года рождения. Он пытался из Кыргызстана в Таджикистан провезти 3 тысячи 500 килограммов стирального порошка «Миф».

В ходе досмотра его авто MERCEDES-BENZ отсутствовали соответствующие документы на провозимый груз.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандных грузов составляет около 1 миллиона 500 тысяч сомов.

Груз и задержанные граждане переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284965/
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