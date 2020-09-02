Подписан закон об очистных сооружениях биосферной территории «Ысык-Көл»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О водоотведении и очистных сооружениях биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 июня 2020 года.

Закон принят в целях реализации прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду, сохранения единой экологической системы биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль»), сокращения неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду, предотвращения загрязнения экосистемы озера Иссык-Куль: в результате осуществления хозяйственной, торговой, рекреационной и иной деятельности, связанной с прямым сбросом бытовых и иных хозяйственных стоков в озеро Иссык-Куль; в резу ьтате попадания и просачивания значительного объема загрязненных (не очищенных) бытовых стоков в поверхностные, подземные воды и озеро Иссык-Куль.

Законом предусматривается, что строительство сооружений по очистке сточных вод, их ремонт и восстановление финансируются за счет средств республиканского и местного бюджетов, не бюджетных средств, грантовых и кредитных средств, средств Фонда развития природы и других финансовых источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

С 1 января 2021 года в пределах зоны биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль») в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не допускаются проектирование, выдача разрешительной документации на строительство, заключения государственной экологической и государственной строительной экспертиз, введение в эксплуатацию объектов рекреации, промышленных объектов, объектов со среднесуточным показателем объема сточных вод, превышающим среднесуточный показатель объема сточных вод для д омохозяйств, определенный в установленном порядке, не имеющих подключения к системе водоотведения для последующей передачи стоков на очистное сооружение, либо не имеющих собственного сооружения по очистке сточных вод.

С 1 января 2024 года в пределах зоны биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль») запрещается функционирование объектов рекреации, промышленных объектов, объектов со среднесуточным показателем объема сточных вод, превышающим среднесуточный показатель объема сточных вод для домохозяйств, определенный в установленном порядке, не имеющих подключения к системе водоотведения для последующей передачи стоков на очистное сооружение, либо не имеющих собственного сооружения по очистке сточных вод.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.