Постановление Правительства КР от 18 июля 2019 года № 354



Об утверждении Рамочной программы по обеспечению фитосанитарной безопасности в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

В целях обеспечения фитосанитарной безопасности на территории Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

- Рамочную программу по обеспечению фитосанитарной безопасности в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Рамочной программы по обеспечению фитосанитарной безопасности в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики:

- принять меры по исполнению Плана мероприятий;

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.