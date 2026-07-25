Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока

ЮНЕСКО признала шесть ближневосточных памятников находящимися под угрозой исчезновения. Решение принято в рамках экстренной процедуры из-за угрозы уничтожения памятников в зонах боевых действий, передает Al Jazeera.

В список вошли:

Себастия (западный берег реки Иордан) — археологические останки расположены неподалеку от современного города Наблуса, охватывают периоды от железного века (столица Израильского царства) до исламского владычества. Палестинская сторона настаивает на защите объекта от планов Израиля по экспроприации прилегающих земель для создания национального парка.

Пять ливанских крепостей в районе горы Амель на юге страны, среди них — средневековая цитадель Бофор (Бофорт). В конце мая министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что крепость находится под контролем ЦАХАЛ.

Решение ЮНЕСКО вызвало резкую реакцию МИД Израиля — ведомство выступило против включения объектов, утверждая, что подобные действия направлены на стирание «еврейской связи с этой землей». Израильская сторона заявляет, что ливанские крепости используются группировкой «Хезболла» в военных целях. Ливанский делегат в ЮНЕСКО отверг обвинения.

В 2019 году Израиль официально вышел из ЮНЕСКО, обвинив ее в предвзятости, и участвует в работе организации в качестве наблюдателя.