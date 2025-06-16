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Общество

В Канте заработала новая линия цемзавода. Садыр Жапаров дал старт проекту

Садыр Жапаров дал старт работе новой производственной линии Кантского цементного завода. Модернизация предприятия реализована при участии китайской компании Beijing Triumph Engineering и Евразийского банка развития. Общий объем инвестиций превысил $60 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В рамках проекта построена новая линия по производству 800 тысяч тонн клинкера в год, что позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. По словам главы государства, запуск новой линии — это важный вклад в развитие промышленного потенциала страны, обеспечение строительной отрасли качественным цементом и создание более 300 новых рабочих мест.

«Если мы будем поддерживать предприятия, привлекать инвесторов и объединять усилия народа, то Кыргызстан непременно будет развиваться», — подчеркнул Садыр Жапаров в своей речи.

Он отметил, что Кантский цементный завод, основанный в 1964 году, остается одним из ключевых промышленных объектов страны. По итогам 2024 года предприятие произвело 1 миллион 156 тысяч тонн цемента. В настоящее время на заводе трудятся более 800 человек.

Президент также подчеркнул, что в 2023 году предприятие перечислило в государственный бюджет свыше 1 миллиарда сомов налогов, а в 2024-м — еще на 158 миллионов сомов больше. Это, по его словам, свидетельствует о прозрачности и эффективности сотрудничества между государством и частным сектором.

В своем выступлении Садыр Жапаров привел и свежие данные по развитию строительной отрасли: за первые три месяца 2025 года в стране сдано 3 тысячи 300 жилых домов общей площадью 419 тысяч квадратных метров — на 32 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем привлеченных инвестиций составил более $138 миллионов.

«Запуск новой линии — это не просто очередной производственный объект. Это символ нашего промышленного роста, профессионализма отечественных инженеров и рабочих, и, самое главное, доверия инвесторов к нашей стране», — отметил президент.

В завершение церемонии Садыр Жапаров лично запустил новую производственную линию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332861/
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