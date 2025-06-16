Птицы научили меня смотреть на природу иначе: интервью с экологом и бердвотчером

Во время экспедиций Гульбара Оморова всегда брала с собой камеру. Фиксировала не только ледники и озера, но и мелькающих в небе птиц. А однажды одна из них — почти буквально — вывела ее из густого тумана на безопасную тропу. Сегодня наша собеседница — эколог, лимнолог и гидролог, участница множества научных экспедиций и экоинициатив — совмещает профессиональную деятельность с глубоким увлечением фотографией птиц. В интервью 24.kg она рассказала, как хрупкий стрепет стал для нее символом надежды, почему журавли довели до слез и зачем каждому из нас стоит взглянуть в небо по-другому.

– Расскажите, как началось ваше увлечение птицами?

- Моя основная работа связана с изучением горных озер, ледников и рек — я занимаюсь лимнологией и гидрологией. До 2021 года активно участвовала в экспедициях, организовывала экотуры, поднималась в горы — сочетала науку с тем, что питает душу: фотографировала природу. Иногда попадались и птицы. В горах часто встречались кумай, бородачи, беркуты — величественные хищники, парящие в небе, или крошечные снежные вьюрки, выживающие у ледников. Я восхищалась ими, но ни знаний, ни даже камеры с зумом тогда не было.

Все изменилось, когда я узнала о создании «Орнитологического сообщества KG» — OSKG. Это стало переломным моментом. Несмотря на беременность, я присоединилась к сообществу, начала выезжать на наблюдения, в том числе в тур вокруг Иссык-Куля. В ущелье Жыргалан я впервые увидела журавлей — близко, в брачном танце. Это был очень трогательный момент. Именно тогда я поняла, что хочу заниматься птицами серьезно — не только ради фото, но чтобы изучать и защищать.

– Какие виды больше всего вас впечатлили?

- Очень люблю беркута — гордость наших высокогорий. Когда он парит над склонами, это дух свободы, сила природы в чистом виде. Другой любимец — снежный вьюрок. Он крошечный, почти невидимый, но живет в гляциальной зоне на высоте почти 4 тысячи метров. Его появление — как знак живучести природы даже там, где, кажется, нет жизни.

Особенное место в моем сердце занимает стрепет. Это степная птица, занесенная в Красную книгу, очень редкая. В рамках проекта по восстановлению его популяции на севере Кыргызстана я участвовала как волонтер. Увидела, насколько он уязвим: гнезда разрушают трактора, поля исчезают, и даже пастбища становятся опасны. Но стрепет невероятный. Его токовый танец — это красота и надежда одновременно.

Также люблю краснокрылого стенолаза. Он словно живое пламя среди скал. Его почти невозможно увидеть, но если повезет, это магия. Стенолаз стал для меня символом тишины и чистоты гор.

Фото из личного архива Оморовой. Краснокрылый стенолаз

– С какими угрозами сталкиваются птицы у нас в стране?

- Их очень много. Теряется среда обитания: вырубаются леса, деградируют пастбища, пересыхают болота и озера. Птицы теряют места для гнездования, остановки во время миграции. Даже в ущельях рядом с Бишкеком — Ала-Арча, Аламедин, Малиновое — птицы вытесняются: строятся дороги, коттеджи, появляется мусор.

Хищные и водоплавающие виды страдают от отравления пестицидами, пластика, загрязнения. Грифы — черный, снежный, гималайский — теряют гнездовья. Нет достаточного мониторинга, исследований. Мы просто не знаем, как быстро они исчезают, и это пугает. Гулбара Оморова

– Бывали ли у вас необычные или опасные моменты в горах?

- Да, однажды я заблудилась в тумане. Все затянуло — не видно ни тропы, ни ориентира. Я случайно свернула и не могла понять, где нахожусь. И вдруг появилась птичка — маленькая, яркая. Она словно вела меня, перелетая впереди. Я шла за ней с фотоаппаратом, а потом внезапно оказалась на нужной тропе. Позади — обрыв. Возможно, она действительно уберегла меня. Я так и не определила ее вид — может, так и должно было быть.

– Где, по-вашему, самые интересные места для наблюдения за птицами?

- Иссык-Куль — ключевой путь миграции тысяч водоплавающих птиц. Весной и осенью — настоящие пернатые парады. Очень люблю Чаткал, Сары-Челек, Алатай, Центральный Тянь-Шань. В этих заповедниках птицы ведут себя естественно — чувствуют себя в безопасности.

В Токтогульском и Казарманском районах я помогала разрабатывать маршруты. А в селе Чолпон-Ата наблюдала колонию грифов — сразу три вида! Особенно запомнился черный гриф. Его присутствие — как напоминание: природа еще держится, но баланс очень хрупок.

– Что бы вы посоветовали тем, кто хочет начать интересоваться птицами?

- Присоединяйтесь к нашему сообществу «Орнитология – КАСБ». Мы проводим выездные наблюдения, учим, как определять виды, вести списки, фотографировать. Начните с простого: скачайте eBird и Merlin ID. Это бесплатно, просто и интересно. Купите бинокль — и у вас откроется новый мир. А камера со временем поможет запечатлеть то, что словами не передать.

Важно помнить о простых правилах: не подходите к гнездам, не публикуйте координаты редких птиц, не кормите их, не шумите. Птицы — это не просто объекты наблюдения. Это часть большой живой системы, которую мы обязаны защищать.

– А что дает вам лично наблюдение за птицами?

- Для меня это способ соединиться с природой глубже. Птицы учат быть внимательнее, терпеливее, видеть незаметное. И они напоминают, что даже в самых суровых условиях может жить красота. Их голоса, движения, даже просто полет — это вдохновение. Это не просто хобби. Это внутренняя необходимость защищать то, что не может говорить за себя.