В Бишкеке на один общественный туалет приходится более 8 тысяч 300 горожан

По данным 2ГИС, на 2025 год в Бишкеке насчитывается всего 156 общественных туалетов, не считая тех, что расположены внутри торговых центров.

«При численности населения свыше 1,3 миллиона человек, это означает, что на один туалет приходится более 8 тысяч 300 горожан», — отмечают в организации.

Анализ пространственного распределения показал, что основные объекты сосредоточены в трех условных районах, где насчитывается около 45 туалетов в каждом кластере. Это нижняя часть города, микрорайоны и центр «Золотой квадрат». В то время как в других частях города количество объектов заметно ниже — в некоторых зонах не более восьми туалетов на весь район.

Недостаток доступных санитарных точек — это вызов для городской инфраструктуры. В условиях растущего туризма и повышения качества городской среды такие данные могут стать ориентиром для мэрии, бизнеса и инвесторов при планировании новых объектов.

Во всей стране зафиксировано 629 общественных туалетов. Эти данные собраны на основе картографической информации 2ГИС, которая регулярно обновляется и отражает актуальное состояние объектов городской инфраструктуры.