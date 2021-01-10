Выборы президента. Адахан Мадумаров не признает итоги голосования

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров не признает итоги голосования. Об этом он заявил журналистам.

По словам Мадумарова, многие граждане сейчас не понимают, что произошло.

«Я не признаю итоги выборов. История показывает, что позиция Мадумарова правильная. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки. Дело не во мне, специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило. Один известный человек взял с собой 15 родственников, чтобы они вместе с ним проголосовали, но система показала, что он был один. Кыргызстанцы через короткое время поймут, как все произошло. Это все не приведет ни к чему хорошему. Пусть те, кто хочет, празднуют, танцуют. Сейчас никто не выступит против, но я должен вам сказать, что, возможно, сейчас политики промолчат, но завтра у всего народа возникнут вопросы», — сказал он.

В Кыргызстане состоялись выборы президента и референдум по определению формы правления.

По предварительным сведениям АСУ, лидер президентской гонки — Садыр Жапаров. Его результат составляет 79,4 процента. На втором месте — Адахан Мадумаров с 6,61 процента голосов и на третьем — Бабыржан Тольбаев. За него проголосовали 2,31 процента.

На референдуме президентскую форму предпочли 81,08 процента избирателей, парламентскую — 10,79 процента. Против двух предложенных вариантов — 4,41 процента.