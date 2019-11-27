Пользователь соцсети задержан за критику власти в Кыргызстане

Сотрудники ГСУ ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по факту разжигания межрегиональной вражды задержали пользователя социальных сетей. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, А.Ж. распространял в соцсетях публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть, и призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста, которые разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии.

А.Ж. уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 313 УК КР (разжигание межрегиональной вражды). Он водворен в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.