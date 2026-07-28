MBANK одним из первых запускает Apple Pay в Кыргызстане

MBANK, первый цифровой банк Кыргызстана, запустил сервис Apple Pay для своих клиентов. Об этом сообщили в банке.

Сервис позволяет клиентам оплачивать покупки картами MBANK Visa и Mastercard на устройствах Apple, не используя физическую карту или наличные. Каждая транзакция защищена функциями безопасности, встроенными в устройства Apple.

Нужно приложить устройство Apple к POS-терминалу и подтвердить оплату через Face ID или Touch ID — транзакция пройдет мгновенно. При добавлении карты MBANK в Apple Pay реальный номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple.

Apple Pay принимается в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях, розничных магазинах и других точках. Сервис также доступен на iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и Apple Vision Pro для оплаты в приложениях и на сайтах через браузер Safari.

Клиенты могут использовать Apple Pay для оплаты доставки еды и продуктов, покупок онлайн, проезда в общественном транспорте и других услуг.

Добавить карту MBANK в Apple Pay можно двумя способами.

Первый — через приложение MBANK: нужно открыть приложение, перейти в раздел «Мой банк», выбрать карту и нажать «Добавить в Apple Wallet», после чего проверить данные, нажать «Далее», ознакомиться с условиями и подтвердить добавление карты.

Второй — через приложение Wallet: нужно открыть Wallet на iPhone, нажать «+» и следовать инструкциям для добавления карты MBANK.

Подключите Apple Pay уже сейчас в приложении MBANK и оплачивайте покупки без карты и наличных — быстро, удобно и безопасно.

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.