«Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!

Двадцать третьего ноября 2018 года состоялась церемония награждения участников Международного фестиваля «Выбор года». Победителем в номинации «Банк № 1» в Кыргызстане стал «Оптима Банк». Почетное звание «Банк № 1» в Кыргызстане «Оптима Банк» получает не впервые, это уже восьмой раз, когда он становится победителем в этой номинации. В церемонии вручения приняли участие одни из лучших сотрудников «Оптима Банка», которым выпала честь вынести все награды банка, полученные на фестивале «Выбор года» с 2011 года, поскольку интеллектуальный капитал — это основа развития банка в долгосрочном периоде.

В 2018 году «Оптима Банк» занимает лидирующие позиции по основным показателям с долей рынка на 1 ноября 2018 года по активам — 15 процентов, кредитному портфелю — 17 процентов, по клиентской депозитной базе — 17 процентов, по капиталу — 13 процентов и по чистой прибыли — 23 процента.

«Высокое звание «Банк № 1» в Кыргызстане мы получаем восьмой год подряд. Быть лидерами банковской сферы Кыргызстана стало хорошей традицией и дополнительным подтверждением стабильности и надежности «Оптима Банка», — прокомментировал награду председатель правления Бейбут Капышев.

Престижная премия «Банк № 1» не единственная для «Оптима Банка». В этом году мы также получили награду ЕБРР за достижения в области торгового финансирования. А интернет-банкинг Оптима24 был удостоен награды «Лучший мобильный банкинг Кыргызстана» от уважаемого бизнес-издания Global Banking and Finance Review. Председатель правления «Оптима Банка» Бейбут Капышев

Также на церемонии вручения «Выбор года» «Оптима Банк» был удостоен награды «Общественное признание» в области благотворительности и социальной ответственности, что дополнительно подчеркивает нацеленность банка на всестороннее развитие общества, в котором он работает.

Более двух десятилетий «Оптима Банк» ставит смелые и амбициозные цели и достигает грандиозных результатов, совершенствуясь и постоянно двигаясь вперед. Активно расширяя свое присутствие как в розничном, так и в корпоративном сегменте, «Оптима Банк» по праву считается крупнейшим и уважаемым финансовым институтом страны.

Быть лидерами банковской сферы Кыргызстана стало хорошей традицией, и у «Оптима Банка» большие планы на будущее и твердое намерение оставаться лидером рынка.

Международный фестиваль «Выбор года» — ежегодный общенациональный проект, главная цель которого — комплексная оценка качества и популярности брендов, товаров и услуг в Кыргызской Республике. Победители определяются в результате социологического опроса населения страны во всех регионах, а также голосования экспертов, результаты отбора подлежат обязательному аудиту и верификации. Фестиваль имеет международный статус и проходит в странах СНГ — Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Беларуси и на Украине.