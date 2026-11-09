За неделю в Кыргызстане задержали 368 пьяных водителей

В Кыргызстане за неделю выявили 21 тысячу 812 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

По предварительным данным ведомства, с 30 октября по 5 ноября 2026 года сотрудники ГУОБДД выявили 368 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 632 водителя управляли транспортом без документов, 924 превысили установленную скорость, а 293 нарушили требования к тонировке автомобильных стекол.

Кроме того, зафиксировали 538 нарушений ПДД с участием пешеходов, 1 тысяча 55 нарушений правил эксплуатации транспортных средств и 26 случаев автохулиганства.

В шести случаях выявили управление автомобилями с подложными государственными регистрационными знаками. Еще 15 тысяч 582 нарушения относятся к другим категориям ПДД.

За отчетный период на штрафстоянки водворили 2 тысячи 388 автомобилей.

В ГУОБДД призвали водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения и не создавать опасных ситуаций на дорогах.