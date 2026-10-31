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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 31 октября в Кыргызстане

22:00, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги субботы, 31 октября.

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Число заключенных, содержащихся в колониях, сократилось почти на 20 процентов в результате введения механизма пробации. По данным Министерства юстиции, уровень повторных правонарушений среди граждан, находящихся на пробации, составляет около 1 процента.

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Мужа Гулзат Абакировой, которая ранее рассказала президенту Садыру Жапарову о двоеженстве своего супруга, заключили под стражу. По словам женщины, мужчина пытался оставить ее с детьми без жилья и имущества.

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В государственном предприятии «Кыргызфармация» вновь сменился директор. Акылбек Туратбек ушел по собственному желанию. Он проработал на этой должности всего полгода.

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В Кыргызстане просят увеличения минимального размера алиментов. Адвокат Адилет Мерканов запустил петицию с предложением установить выплаты в размере 10 тысяч сомов на одного ребенка, 20 тысяч — на двух и 30 тысяч — на трех детей.

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Ранее стало известно, что жителя Токмока приговорили к двум годам лишения свободы за взятку в 2 тысячи сомов. Теперь в суде рассказали обстоятельства дела и объяснили, что за коррупционные преступления не применяется пробационный надзор и мужчине назначили минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи.

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За неделю в Бишкеке подешевели лук, морковь, яблоки и молоко, а подорожали картофель, огурцы, перец, капуста, груши и яйца. В итоге минимальный набор продуктов подешевел на 226 сомов. Его стоимость составила 6 тысяч 823 сома.

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Кыргызстан планирует в 2027 году выпустить государственные облигации в китайских юанях. Как рассказал председатель Национального банка Алмаз Бакетаев в интервью Bloomberg, власти рассматривают возможность размещения облигаций на Гонконгской или Шанхайской фондовой бирже.

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В Бишкеке дорога, строительство которой сопровождалось конфликтами и спорами, открыта для движения автотранспорта. Речь идет об улице Минжилкиева, которая прошла через территорию кампуса Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

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На территории метеостанции «Байтик» снесли незаконно возведенное здание МЧС, построенное в водоохранной зоне реки Ала-Арчи. По данным Генпрокуратуры, по этому делу бывшего министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева привлекли к уголовной ответственности. Ущерб государству в размере 7 миллионов 650 тысяч сомов возмещен.

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В 2027 году в Кыргызстане планируется построить 112 новых школ и 40 больниц. Как сообщил спикер ЖК Марлен Маматалиев, среди объектов есть современная клиника, где будут лечить тяжелые заболевания и проводить операции по трансплантации органов.

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Кабмин внес изменения в Генеральный план Бишкека до 2050 года. Депутат Дастан Бекешев заявил, что обновленный основной чертеж города пока не опубликован.

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На чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан) спортсмены Кыргызстана продолжают завоевывать медали. Эрназар Акматалиев завоевал серебряную медаль, Малик Шаваев — бронзовую.

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