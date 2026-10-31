Четвероклассник возил друзей на электротрицикле. Оштрафован отец мальчика

Сотрудники ГУОБДД остановили электротрицикл, за рулем которого находился ученик четвертого класса. В грузовом отсеке он перевозил своих одноклассников. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Проведена профилактическая беседа с родителями ребенка. Им объяснили, чем опасно управление таким транспортом несовершеннолетним и к каким последствиям это может привести.

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В отношении отца школьника составили протокол о правонарушении.

В ГУОБДД призвали родителей не разрешать детям управлять транспортными средствами и напомнили, что за безопасность несовершеннолетних отвечают взрослые.