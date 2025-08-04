19:33
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Агент 024

Жители «Тунгуча» возмущены сносом деревьев в их микрорайоне

В Бишкеке в микрорайоне «Тунгуч» вырубают деревья. Об этом сообщила читательница 24.kg. 

Жительница недовольна тем, что работники вырубают деревья без четкого объяснения причины. По ее словам, на месте зеленой зоны планируют построить сквер, однако жители не понимают, зачем сносить взрослые деревья, посаженные ими более 30 лет назад.

«Когда мы приехали в «Тунгуч» больше 30 лет назад, мы все эти деревья сажали сами. Здесь ничего не было — пустырь», — сообщила жительница.

Она рассказала, что раньше на этом месте находились качели и торговые ларьки.

«Там стояли развлекательные детские качели и ларьки. Затем выяснилось, что это принадлежит государству и за это никто ничего не платит. А этим распоряжался вроде как заместитель мэра, у него все это отобрали, ларьки все снесли. Теперь стали вырубать деревья и хотят положить просто брусчатку. Говорят, что это будет сквер», — отметила женщина.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/338450/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Запланированная реконструкция — директор Ботанического сада о скандальном видео
В природном парке «Чон-Кемин» вырубят деревья — мешают линии электропередачи
Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
«Бишкекзеленстрой» вырубает кустарники вдоль аллей. В мэрии объяснили причину
В мэрии рассказали, почему срубили деревья в сквере имени Чингиза Айтматова
В Бишкеке вырубают кустарники вдоль дорог. Эколог рассказал, почему это плохо
Бишкекчане возмущены вырубкой деревьев у бывшего детсада в центре города
В Токмаке рабочие спилили здоровые сосны на автовокзале. Жители возмущены
Мэрия, объясните! В Бишкеке вырубили почти весь сквер Чингиза Айтматова
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;улице Усенбаева сухое дерево рухнуло на&nbsp;проезжую часть В Бишкеке на улице Усенбаева сухое дерево рухнуло на проезжую часть
После эксперимента &laquo;Зеленстроя&raquo; в&nbsp;центре Бишкека гибнут клены После эксперимента «Зеленстроя» в центре Бишкека гибнут клены
Бишкекчане жалуются на&nbsp;строительный мусор, складируемый на&nbsp;газоне Бишкекчане жалуются на строительный мусор, складируемый на газоне
Бизнес
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MEGA первым обеспечил связь на&nbsp;озере Сон-Куль MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
4 августа, понедельник
19:27
Жители «Тунгуча» возмущены сносом деревьев в их микрорайоне Жители «Тунгуча» возмущены сносом деревьев в их микрора...
19:11
МИД КР напоминает: до 10 сентября иностранцы должны легализоваться в России
19:01
Видео с крыши автобуса: официальное разъяснение
18:33
Прикрываясь связями в ГКНБ, мужчина вымогал $2,5 тысячи и iPhone у кыргызстанки
18:30
5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет