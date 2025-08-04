Жители «Тунгуча» возмущены сносом деревьев в их микрорайоне

В Бишкеке в микрорайоне «Тунгуч» вырубают деревья. Об этом сообщила читательница 24.kg.

Жительница недовольна тем, что работники вырубают деревья без четкого объяснения причины. По ее словам, на месте зеленой зоны планируют построить сквер, однако жители не понимают, зачем сносить взрослые деревья, посаженные ими более 30 лет назад.

«Когда мы приехали в «Тунгуч» больше 30 лет назад, мы все эти деревья сажали сами. Здесь ничего не было — пустырь», — сообщила жительница.

Она рассказала, что раньше на этом месте находились качели и торговые ларьки.

«Там стояли развлекательные детские качели и ларьки. Затем выяснилось, что это принадлежит государству и за это никто ничего не платит. А этим распоряжался вроде как заместитель мэра, у него все это отобрали, ларьки все снесли. Теперь стали вырубать деревья и хотят положить просто брусчатку. Говорят, что это будет сквер», — отметила женщина.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.