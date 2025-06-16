От жары не спасет. Как выглядит Комсомольское озеро в Бишкеке

По прогнозу погоды, в ближайшие дни в Бишкеке будет до +38 градусов. Когда откроют купальный сезон в Карагачевой роще? Таким вопросом задался читатель 24.kg.

По его словам, судя по состоянию Комсомольского озера, особых подготовительных работ не проводится.

В столичном муниципалитете конкретных сроков не называют. Ранее СМИ сообщали, что МП «Бишкекзеленстрой» занимается чисткой дна озера и подготовкой воды для заливки. Кроме того, решается вопрос о спасателях.

В 2024-м Комсомольское озеро и зону отдыха в Карагачевой роще открыли только 30 июля. Этот искусственный водоем ранее наполняли водой из БЧК, а в прошлом году использовали чистую воду из скважины.

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