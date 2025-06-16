15:43
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024

От жары не спасет. Как выглядит Комсомольское озеро в Бишкеке

По прогнозу погоды, в ближайшие дни в Бишкеке будет до +38 градусов. Когда откроют купальный сезон в Карагачевой роще? Таким вопросом задался читатель 24.kg.

По его словам, судя по состоянию Комсомольского озера, особых подготовительных работ не проводится.

В столичном муниципалитете конкретных сроков не называют. Ранее СМИ сообщали, что МП «Бишкекзеленстрой» занимается чисткой дна озера и подготовкой воды для заливки. Кроме того, решается вопрос о спасателях.

В 2024-м Комсомольское озеро и зону отдыха в Карагачевой роще открыли только 30 июля. Этот искусственный водоем ранее наполняли водой из БЧК, а в прошлом году использовали чистую воду из скважины.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332787/
просмотров: 761
Версия для печати
Материалы по теме
Не заплывайте за буйки. Мэрия Бишкека напомнила о мерах безопасности в озерах
Купальный сезон на озерах в Карагачевой роще Бишкека планируют открыть 1 июня
Бишкекский городской кенеш просит определить границы Карагачевой рощи
С начала купального сезона в Кыргызстане утонул 21 ребенок
Пора на пляж. Стилисты рассказали, какие купальники в тренде летом-2024
Вернут захваченные участки? В Бишкеке утвердят границы Карагачевой рощи
В Карагачевой роще сделают пандус на мосту через БЧК
Озера Комсомольское и Пионерское в Карагачевой роще вновь наполнять не будут
В Бишкеке проверяют готовность бассейнов к купальному сезону
МЧС предлагает штрафовать за нарушения правил поведения на воде
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Пользователи Сети просят найти милиционера и&nbsp;поощрить его за&nbsp;помощь инвалиду Пользователи Сети просят найти милиционера и поощрить его за помощь инвалиду
БЦ&nbsp;&laquo;Россия&raquo; оккупировал парковки по&nbsp;периметру. Водители не&nbsp;могут оставить машины БЦ «Россия» оккупировал парковки по периметру. Водители не могут оставить машины
В&nbsp;Бишкеке полуголый пьяный мужчина уснул на&nbsp;детской площадке В Бишкеке полуголый пьяный мужчина уснул на детской площадке
Бизнес
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
16 июня, понедельник
15:42
О праве Ирана на проведение ядерных исследований заявил президент страны О праве Ирана на проведение ядерных исследований заявил...
15:26
Кто-то незаконно использует сайт ОФ «Кылым шамы» — Гулшайыр Абдирасулова
15:22
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
15:09
Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов АФК
15:08
Трехэтажный аэровокзальный комплекс строят на Иссык-Куле