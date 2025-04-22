Житель Бишкека жалуется на состояние улицы Шоокум в жилмассиве «Кок-Жар»

Житель столичного жилмассива «Кок-Жар» обратился с жалобой на состояние центральной улицы Шоокум. Об этом он сообщил 24.kg.

Бишкекчанин призывает мэрию обратить внимание на проблему.

«Улица Шоокум, по которой проходит маршрут автобуса № 227, находится в очень плачевном состоянии», — пишет горожанин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Он отмечает, что после потепления на дороге появилось очень много ям, включая большие выбоины, из-за чего ездить по улице стало практически невозможно.

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