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Агент 024

Жители села Орто-Сай жалуются на состояние дорог и отсутствие транспорта

В селе Орто-Сай МТУ «Чон-Арык» Ленинского района города Бишкека дороги находятся в неудовлетворительном состоянии: глубокие ямы и узкие улицы осложняют движение транспорта. Об этом 24.kg сообщили жители села.

«Дороги на этом участке находятся в ужасном состоянии: глубокие ямы, полное отсутствие благоустройства. Движение транспорта осложняется еще и тем, что улицы очень узкие», — сообщили жители.

По их словам, ситуацию также усугубляет полное отсутствие общественного транспорта. Жители вынуждены проходить пешком большие расстояния. В переулке села из-за дождя и снега образовываются лужи, которые затрудняют движение для пожилых людей и детей.

«Мы, жители села, настоятельно просим рассмотреть вопрос о расширении проезжей части и организации маршрутов общественного транспорта», — сообщили жители.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/326742/
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