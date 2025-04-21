Жители села Орто-Сай жалуются на состояние дорог и отсутствие транспорта

В селе Орто-Сай МТУ «Чон-Арык» Ленинского района города Бишкека дороги находятся в неудовлетворительном состоянии: глубокие ямы и узкие улицы осложняют движение транспорта. Об этом 24.kg сообщили жители села.

«Дороги на этом участке находятся в ужасном состоянии: глубокие ямы, полное отсутствие благоустройства. Движение транспорта осложняется еще и тем, что улицы очень узкие», — сообщили жители.









«Мы, жители села, настоятельно просим рассмотреть вопрос о расширении проезжей части и организации маршрутов общественного транспорта», — сообщили жители.