Апрельский Бишкек и озеро Сары-Челек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного побродим по Бишкеку, встретим рассвет в Чуйской области, заглянем на Иссык-Куль и озеро Сары-Челек.

Несмотря на то что на этой неделе неожиданно похолодало, столица уже пробудилась и позеленела. Несколько фотографий сделал Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @ПроГорушки).







Пройдемся еще немного по апрельскому Бишкеку. Газоны уже захватили одуванчики и тюльпаны.









Выбираемся из города и пока не очень далеко. Видео в Сокулукском районе сделал Сонунбек Мурзабеков.

Отправимся в сторону Иссык-Куля. Фотографию по дороге в Боом сделал Николай Голованюк (страничка в Instagram — @nikolaygolowanuk). И да, это не трасса Бишкек — Торугарт.

Фото Николая Голованюка. Дорога в Боом

А это уже иссык-кульское Бостери. Фотографию заснеженных вершин в конце марта сделала Толекан Исмаилова.

Фото Толекан Исмаиловой. Бостери, 30 марта

Теперь отправляемся в Джалал-Абадскую область, где находится одно из красивейших озер Кыргызстана — Сары-Челек. Видео там сделал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий, и сделать это просто.

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