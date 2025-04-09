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Наказать торговцев ярмарки у памятника Курманджан датке просит читатель

Бишкекчанин просит наказать торговцев ярмарки у памятника Курманджан датке. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам жителя столицы, в течение года вблизи парковой зоны городские власти организуют ярмарки.

«Однако торговцы варварски уничтожают клумбы, о чем свидетельствуют фото. Каждый раз, когда здесь устанавливают лотки, образуются кучи мусора. Участники ярмарки вытаптывают газоны, складируют на них отходы, бросают свои тенты, вытаскивают брусчатку», — пишет он.

Горожанин считает, что за подобное отношение к усилиям муниципальных органов по благоустройству и наведению чистоты нужно привлекать к ответственности.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/325400/
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