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Агент 024

Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре люди вынуждены идти по проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На бульваре Эркиндик, между улицами Киевской и Токтогула, машину оставили на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль оставили на тротуаре на улице Московской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Шукурова ставят авто на тротуаре.

«Как можно полностью закрыть пешеходную зону? Люди и женщины с колясками вынуждены обходить эту машину по дороге. Почему водитель не подумал о пешеходах?» — интересуется очевидец.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/325026/
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