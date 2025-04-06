Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре люди вынуждены идти по проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На бульваре Эркиндик, между улицами Киевской и Токтогула, машину оставили на разметке пешеходного перехода.
Этот автомобиль оставили на тротуаре на улице Московской.
На улице Шукурова ставят авто на тротуаре.
«Как можно полностью закрыть пешеходную зону? Люди и женщины с колясками вынуждены обходить эту машину по дороге. Почему водитель не подумал о пешеходах?» — интересуется очевидец.
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