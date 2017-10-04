Сравним? Что обещали и обещают нам кандидаты в президенты Кыргызстана

До президентских выборов осталось двенадцать дней. ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов, но один добровольно отказался от продолжения борьбы. Камчыбек Ташиев снял свою кандидатуру в пользу бывшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Эксперты прогнозировали: основная борьба развернется между четверкой претендентов — Темиром Сариевым, Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и Бакытом Торобаевым. Однако последний тоже фактически отказался от президентского поста, открыто выступив в поддержку Омурбека Бабанова.

Таким образом, главными конкурентами остаются Жээнбеков, Бабанов и Сариев. Никто из них никогда не баллотировался прежде. Но партии «Республика — Ата Журт» и «Акшумкар» участвовали в парламентских выборах 2015 и 2010 годов. «Акшумкар» в парламент не прошел.

ИА «24.kg» решило сравнить предвыборные программы партии «Акшумкар» и ее лидера Темира Сариева, «РАЖ» и Омурбека Бабанова. Сравним программы Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева, который в 2011 году тоже шел на выборы главы государства от СДПК в качестве единого кандидата.

Семь шагов на пути к успеху

25 августа 2010 года партия «Акшумкар» провела предвыборный съезд, на котором представила программу и утвердила список кандидатов в депутаты. Ее председатель Темир Сариев вместе с другими лидерами оппозиции пришел к власти 7 апреля и во временном правительстве отвечал за финансовый сектор.

Время было неспокойное, смутное. В стране полным ходом шла национализация, новые управленцы делили сферы влияния...

В «Акшумкаре» решили, что необходимо заботиться о предпринимателях, мигрантах, обеспечить неприкосновенность частной собственности и борьбу с безработицей. Партийная программа базировалась на плане по развитию экономики и называлась «Семь шагов».

Партия Темира Сариева предлагала упростить налоговую систему, устранить двойное налогообложение и исключить налог с продаж для операций, облагаемых НДС.

Эти инициативы в 2010-м народной поддержки не нашли, и кандидаты от «Акшумкара» в парламент не попали.

Что Темир Сариев предлагает сегодня

Темир Сариев обещает в первые 100 дней президентства кардинально реформировать систему правоохранительных органов и судов, ликвидировать коррупционные схемы в таможне, Налоговой службе и энергетической отрасли.

В основу его программы «Путь к успеху» легли все те же семь шагов. Их по велению времени откорректировали.Не обошел кандидат своим вниманием и предпринимателей: в случае своей победы он обещает освободить бизнесменов от проверок и объявить амнистию теневого капитала.

С таким же посылом в 2010 году выступали на предвыборных митингах активисты «Акшумкара». Они предлагали легализовать доходы, сокрытые от налогообложения. И также инициировали мораторий на проверки.

«Мигрант»... Как много в этом слове...

Темир Сариев обещает создавать рабочие места, чтобы наши ребята могли найти работу здесь, у себя на родине, и получали хорошую зарплату — 20, 30, 50 тысяч сомов.

Тогда не будет мигрантов, они будут работать во благо своей страны. Темир Сариев

В 2010 году члены его партии в ходе предвыборной кампании также обещали в течение пяти лет искоренить безработицу и остановить отток капитала и трудоспособных граждан. Предлагалось создать государственную страховую компанию для внутренних и внешних инвестиций объемом свыше $5 миллионов. А государство, как планировали акшумкаровцы, должно взять на себя ответственность перед бизнесом за страхование при политических потрясениях.

Кыргызстан — аграрная страна, поэтому «Акшумкар», как и его тогдашние конкуренты по парламентской гонке, не прошел мимо многострадального сельского хозяйства. В его программе указывалось, что в перспективе государство должно выдавать кредиты на долгосрочные проекты со ставкой не выше 5 процентов, а краткосрочные — не более 10 процентов годовых.

Вместе с тем должно быть обеспечено государственное стимулирование ежегодных поставок сельхозтехники — тысячи тракторов и ста комбайнов. Из программы-2010 партии «Акшумкар»

Темир Сариев предлагает безналоговые кредиты фермерам в размере 300 тысяч сомов.

Бабанов и планов громадье

Пекутся о крестьянах, предпринимателях, бюджетниках и в партии «Республика — Ата Журт».

15 августа 2015 года политсовет «РАЖ» на съезде утвердил программу и список претендентов на мандаты.

Члены «РАЖ» обещали двухпалатный парламент. По их представлению, высший законодательный орган страны будет формироваться по партийным спискам. Нижняя палата — законодательная — из 65 депутатов. Верхняя — Собрание народных представителей — из 484 депутатов, глав местных кенешей. Это позволит сократить расходы бюджета.

Предлагали реформировать судебную систему через изменение Конституции, создание института правосудия, где претенденты на должность судьи обязательно будут проходить обучение и нарабатывать навыки судебного дела, а после сдавать экзамен, по результатам которого кандидатура будет вноситься президенту. В партии планировали создание административных судов, которые в течение 10 дней должны будут рассматривать дела граждан по защите их прав и интересов от произвола чиновников и силовых структур.

«Ликвидируем прокуратуру!» — лозунг-2015 от «Республики — Ата Журт». Функции надзорного органа предлагалось передать Министерству юстиции, глава которого будет иметь ранг генпрокурора. Расследовать дела должны были только ГКНБ, МВД и финполиция.

Партия также обещала ипотеку под 10 процентов, а кредиты фермерам — под 7 процентов.

В своей программе Омурбек Бабанов, как и его однопартийцы, обещает ипотеку, но уже под 9 процентов.

Однако правительство Сапара Исакова опередило кандидата в президенты, подписав распоряжение о снижении ипотечной ставки с 10 до 8 процентов.

Как «РАЖ» в 2015 году, так и в 2017-м Бабанов настаивает на очередной настоящей судебной реформе. Он предлагает ввести Высшую школу правосудия, а всех кандидатов в судьи проверять на полиграфе.

О ликвидации органов прокуратуры претендент на президентский пост Омурбек Бабанов больше не заявляет. Но обещает ужесточить наказание за коррупцию до 25 лет тюрьмы.

В 2015 году «РАЖ» беспокоилась, что народ «болен политикой». В 2017-м Бабанов предлагает, как и два года назад его сопартийцы, «вернуть людей к экономике», то есть переориентировать население на предпринимательство.

Экономика — лошадь, политика — телега, а не наоборот. Каждая семья будет богаче в два раза к 2023 году. Омурбек Бабанов

Два года назад представители «РАЖ» на встречах с избирателями говорили о необходимости в два раза сократить чиновничий аппарат. Сегодня Омурбек Бабанов выступает за то же.

Он предлагает устранить дублирование функций и укрепить территориально-административные образования, а также вдвое увеличить бюджет МСУ.

В 2015-м году «РАЖ» предлагала изменить саму форму правления и вернуться к президентско-парламентской. За это выступает сегодня и Омурбек Бабанов. Но с небольшой корректировкой. Он говорит, что проведет референдум, чтобы люди выбрали либо президентскую, либо парламентскую форму, но у руля должен стоять либо президент, либо премьер-министр — без «перетягивания каната» и делегирования полномочий.

За управление страной, по мнению Бабанова, должен отвечать один человек. После объединения в тандем с Бакытом Торобаевым (лидером партии «Онугуу-Прогресс») стал говорить, что конституционная реформа пройдет в 2020 году.

Два года назад избиратели откликнулись на призывы и красочную агитацию «РАЖ», и партия пришла в Жогорку Кенеш с 28 мандатами.

Нынче Омурбек Бабанов быть вторым не желает. Поверит ли ему избиратель, покажут итоги голосования 15 октября.

Один курс — одна программа

Программа бывшего главы правительства Сооронбая Жээнбекова схожа с предвыборной концепцией Алмазбека Атамбаева шестилетней давности.

В 2011 году Алмазбек Атамбаев обещал сделать упор на обеспечение всех областей Кыргызстана питьевой водой.

Такие же амбициозные планы, но уже в 2017-м, и у Жээнбекова. Он отметил, что в рамках стратегии обеспечения населения чистой питьевой водой в 650 населенных пунктах построят, отремонтируют и сдадут в эксплуатацию водные объекты. Источник финансирования 19 миллиардов сомов из необходимых 30 миллиардов уже определен. Проводится работа по привлечению еще 6,7 миллиарда сомов.

В ближайшие пять лет все области Кыргызстана будут обеспечены чистой питьевой водой. Сооронбай Жээнбеков

Шесть лет назад Алмазбек Атамбаев говорил, что экономический рост позволит решить сложные социальные проблемы, среди которых проблема жилмассивов вокруг Бишкека, преодоление бедности и безработицы, поднятие на достойный уровень пенсий, «потому что промышленность сегодня — это основа основ».

Возродить промышленность предлагает и Сооронбай Жээнбеков. «Моим первым шагом в качестве президента страны станет разработка программы обеспечения населения работой исходя из условий проживания в районах или селах», — заверил он.

Беспощадно бороться с коррупцией на всех уровнях, начиная с самых высоких кабинетов, обещал Алмазбек Атамбаев. Бывший премьер готов продолжить войну с коррупционерами.

Я с 1995 года в политике и знаю, кто честно служил государству, а кто нанес вред. Бывает, что некоторые политики, сами будучи коррупционерами, ратуют за искоренение коррупции. Сооронбай Жээнбеков

«С начала борьбы с этим злом было возбуждено более семи тысяч уголовных дел, оказываются за решеткой не только мелкие сошки, но и «киты» коррупции. Любой, кто был замешан в коррупции, должен понести ответственность за свои деяния, невзирая на занимаемые должности и чины. Место вора должно быть в тюрьме. Моя цель — в рамках закона усилить борьбу и искоренить коррупцию», — отметил кандидат от партии власти.

Превратить Баткен в «цветущий сад» задумал шесть лет назад Алмазбек Атамбаев. Продолжить трансформацию приграничного региона в «оазис» намерен и Сооронбай Жээнбеков.

«Очень остро стоит вопрос с поливной водой, в том числе и в Баткенской области. Я изучил вопросы ирригации, еще будучи министром сельского хозяйства. В ближайшие годы будет освоено свыше 65 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Появятся новые населенные пункты, фермерские хозяйства. Будет создано более 240 тысяч рабочих мест. Из общей суммы, предусмотренной на реализацию программы, почти половина будет выделена Баткенской области», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Как и Атамбаев в 2011 году, Жээнбеков в 2017-м заложил в основу своей программы посыл «развитые регионы — развитая страна».

Как для Атамбаева, так и для Жээнбекова самыми приоритетными остаются сферы образования и здравоохранения. Важным вопросом остается повышение зарплаты учителям. Об этом же заявлял шесть лет назад и Алмазбек Атамбаев.

В 2011 году Атамбаев получил почти 60 процентов голосов избирателей, оставив основных оппонентов — Камчыбека Ташиева и Адахана Мадумарова — далеко позади.

Сможет ли Сооронбай Жээнбеков набрать такое же количество голосов уже в первом туре? В штабе Омурбека Бабанова очень сомневаются.