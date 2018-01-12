Кого из депутатов Жогорку Кенеша обвиняют в коррупции

Сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заместитель главы Антикоррупционной службы ГКНБ Тилек Чокморов сообщил, что в минувшем году в отношении пяти депутатов парламента шестого созыва возбуждены уголовные дела по статье «Коррупция» УК КР.

ИА «24.kg» насчитало шесть народных избранников, которых обвиняют по 303-й статье УК КР.

1 Омурбек Текебаев, фракция «Ата Мекен»

Уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева возбудили в феврале. Расследование, судебные процессы и апелляции заняли 9 месяцев. В ноябре Верховный суд вынес ему обвинительный приговор, осудив на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал лидеру «Ата Мекена» $1 миллион для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало. В сделке бывший министр чрезвычайных ситуаций временного правительства Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

Суд применил в отношении Текебаева амнистию. Срок наказания будет сокращен. Ранее сообщали, что политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.

2 Алмамбет Шыкмаматов, фракция «Ата Мекен»

Генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело 17 февраля. По информации Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля в то время якобы составляла около $10 тысяч.

Гособвинение запросило для него 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд первой инстанции оштрафовал Шыкмаматова на 5 миллионов сомов. Однако подсудимый с таким приговором не согласился и намерен его обжаловать.

3 Канатбек Исаев, фракция «Кыргызстан»

Обвинение просило осудить бывшего мэра Токмака и депутата ЖК Канатбека Исаева на 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества за незаконную передачу земельного участка из муниципальной собственности в частную. Кроме того, он продал библиотеку и общежитие частному лицу по заниженной стоимости.

Он осужден на 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима.

4 Игорь Чудинов, фракция «Бир Бол»

В мае возбудили уголовное дело по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период с 2009-го по 2015 год бюджетной ссуды в 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция». Обвиняемый — депутат от фракции «Бир Бол» Игорь Чудинов.

В 2007-2009 годах он занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР.

5 Акылбек Жапаров, фракция «Бир Бол»

Еще одним фигурантом данного дела является депутат Акылбек Жапаров.

В 2009-2010 годах занимал должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. В 2011-м назначен министром финансов.

6 Музаффар Исаков, фракция СДПК

По статье 303 Уголовного кодекса КР проходит и социал-демократ Музаффар Исаков. Будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области, по предварительному сговору с чиновниками районного Госрегистра и архитектуры в период с 2010-го по 2015 год он вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

Свидетели утверждают, что участки продавались по цене от $1,5 до $3 тысяч.

Уголовное дело возбуждено в феврале, в марте нардепу предъявили обвинение. О дальнейшей судьбе расследования ничего не известно.