Премьер-министр обсудил с директором ЕБРР развитие бизнеса в Кыргызстане

Премьер-министр Сапар Исаков обсудил с директором ЕБРР по Центральной Азии Нилом Маккейном реализацию совместных проектов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения

аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, Сапар Исаков особо подчеркнул, что в рамках правительственной программы «Жаны доорго — кырк кадам» наиболее приоритетными сферами сотрудничества между правительством страны и международными партнерами по развитию является реализация проектов цифровой трансформации «Таза коом», по обеспечению доступа к чистой питьевой воде «Таза суу» и по вводу новых орошаемых земель «Развитие ирригации».

Сапар Исаков и Нил Маккейн обсудили текущие итоги участия Кыргызстана в Пилотной программе по повышению устойчивости к воздействию климата Инвестиционного климатического фонда. Премьер-министр выразил заинтересованность правительства в совместной реализации проекта по созданию Центра по климатическому финансированию и его скорейшему запуску в рамках программы.

Директор ЕБРР по Центральной Азии Нил Маккейн выразил готовность со стороны банка к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с правительством страны. Достигнута договоренность о составлении списка первоочередных проектов для совместной реализации. Он отметил, что все озвученные вопросы руководство ЕБРР рассмотрит в ближайшее время.