ГИК обвинили в установлении монополии на строительные материалы

В прямом эфире Государственную ипотечную компанию обвинили в установлении монополии на строительные материалы и попросили управлявшего делами президента ответить, по какой стоимости их покупает госкомпания.

Чиновник ответил, что в основном ГИК использует стройматериалы, произведенные в Кыргызстане.

«У госпредприятия «Кыргызстройсервис» есть свои бетонные заводы. Насчет арматуры мы ездили в Китай по поручению президента и смогли удержать цену на этот материал, не дав ей подняться. Используем арматуру, привезенную из России. Двери изготавливаются у нас. Лифты также устанавливаем местные в целях поддержки отечественного производства», — сказал Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что для отделки фасада зданий ГИК покупает материалы на заводе в Канте, а ванны, раковины и сантехнику приобретают за границей.