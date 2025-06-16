В управделами президента рассказали, как расширить жилплощадь через ГИК

Частные дома невозможно расширить, обменяв на ипотечные квартиры. Об этом в прямом эфире сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что Государственная ипотечная компания реализует программу «Менин үйүм», в рамках которой предусмотрена возможность расширения жилплощади для участников, чье жилье перестало соответствовать потребностям семьи.

«Если вы раньше приобрели однокомнатную квартиру в ГИК и сейчас хотите обменять на двухкомнатную или трехкомнатну, то проводится оценка. Будет учитываться рыночная стоимость жилья. Но если у вас есть дом, который вы купили в частном секторе, то он не входит в программу расширения ГИК. Госкомпания не может получать частные дома», — сказал Каныбек Туманбаев.

Отметим, в программе «Менин үйүм» предусмотрена возможность расширения площади жилья для участников, которым ранее одобрили однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Особое внимание уделяется семьям с детьми разного пола, так как для них рекомендуется выделение отдельных комнат.