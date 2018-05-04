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Техноблог

В WhatsApp добавят несколько новых функций

Фото YouTube

WhatsApp в ближайшее время получит новые возможности. Об этом на конференции для разработчиков F8 заявили представители компании Facebook, которая владеет мессенджером, сообщил The Verge.

Одним из нововведений станет поддержка групповых видеозвонков, сообщила руководитель направления WhatsApp Мубарик Имам. По ее словам, одновременно в групповом звонке смогут участвовать до четырех человек.

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Сотрудница Facebook рассказала, что ежедневно мессенджером пользуются 450 миллионов людей, которые общаются в голосовых и видеочатах свыше двух миллиардов минут.

Второй функцией станут стикеры, которые есть практически во всех популярных мессенджерах. Разработчики пообещали, что «третьи лица» смогут создавать собственные наборы стикеров. Не ясно, речь об обычных пользователях или о партнерах WhatsApp.
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