Загадка пещеры Паучихи: ученые расшифровали геном древнего народа

Международная группа исследователей расшифровала ДНК останков древних людей из высокогорного региона Ладакх на севере Индии, открыв неизвестную ранее популяцию с уникальным генетическим профилем.

Фото Freepik. В Индии нашли останки древней популяции людей

Находку сделали в пещере Старой Леди Паучихи на высоте

4

тысячи метров над уровнем моря, где археологи извлекли останки

10

человек. Радиоуглеродный анализ и расшифровка генома показали, что жившая около

1

тысячи

500

лет назад популяция обладала однородным генетическим кодом.

Читайте по теме Ученые секвенировали ДНК древних саков из захоронения в Кыргызстане: что узнали

Геном обитателей пещеры проявил идеальное сочетание двух великих азиатских ветвей: 50 процентов ДНК совпали с профилем жителей Северной Индии, а остальные 50 процентов оказались идентичны генам древних тибетцев.

Математическое моделирование на основе анализа фрагментов ДНК установило, что процесс смешения южноазиатских и тибетских предков начался около 2 тысяч 800 лет назад — за 1 тысячу 300 лет до жизни людей, чьи кости изучили ученые.

Исследователи выяснили, что эта группа не исчезла бесследно: представители ancient-популяции передали свои гены современным народам минеро и балти, населяющим Гималаи сегодня.