KIT FORUM 2025: в этом году главной темой станет внедрение ИИ

29-30 мая в Бишкеке состоится крупнейший IT-форум страны — KIT FORUM 2025. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Отмечается, что в мероприятии примут участие более 2 тысяч человек из разных стран — международные эксперты, представители ведущих IT-компаний, стартапов, инвесторов, госорганов и образовательных учреждений.

Главной темой форума в этом году станет внедрение искусственного интеллекта.

В ПВТ заметили, что в центре внимания окажется практическое применение искусственного интеллекта в ключевых отраслях:

бизнес-процессах;

государственном управлении;

системе образования;

городской инфраструктуре;

инвестиционной среде стартапов.

«В рамках мероприятия также пройдет KIT EXPO — выставка технологических решений, где участники смогут наглядно увидеть, как AI уже сегодня трансформирует продукты, услуги и подходы в разных сферах», — сообщили в организации.

Участие в форуме бесплатное. Он состоится на площадке нового корпуса Международного университета Кыргызстана по адресу: улица Льва Толстого, 17а/1.

KIT FORUM проводится в КР с 2010-го. Ранее организатором выступала Гражданская инициатива интернет-политики, а с прошлого года форум проводит Парк высоких технологий.