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Происшествия

Военный самолет Ил-76 с пленными украинцами потерпел крушение под Белгородом

В Белгородской области России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщило РИА Новости. 

По данным Министерства обороны РФ, на борту находились шесть членов экипажа, трое сопровождавших и 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. 

В Минобороны добавили, что пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле. О погибших и пострадавших не сообщается. 

На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы. 

Депутат Андрей Картаполов заявил с трибуны российской Госдумы, что самолет с пленными сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту. Его развернули. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», — сказал он.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники также сообщили о сбитом ПВО ВСУ российском Ил-76. После сообщений о том, что на борту находились военнопленные, такие новости исчезли с сайтов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284976/
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