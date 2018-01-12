Общая сумма исков, поданных к СМИ в 2017 году, составила 50 миллионов сомов

Профессор Зайнидин Курманов считает, что свобода слова нужна не только журналистам, но в целом обществу, народу. Об этом он заявил сегодня на круглом столе.

По его словам, судебные иски к СМИ и журналистам, инициативы некоторых депутатов парламента откидывают страну назад.

Юрист Правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов добавил, что суды по искам к масс-медиа, журналистам и правозащитникам проходили с грубейшими нарушениями норм ГПК, начиная с того момента, когда интересы истца представляла Генеральная прокуратура, а не доверенное лицо.

Участники дискуссии напомнили, что общая сумма исков поданных в 2017 году к СМИ, составляет в общей сложности 50 миллионов сомов. Тогда как по делам об убийстве суды взыскивают с обвиняемых не более 2 миллионов.