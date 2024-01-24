Падение военного вертолета. О состоянии пострадавших рассказали в Минобороны

Военнослужащие Сил воздушной обороны, пострадавшие в результате авиационного происшествия, идут на поправку. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По ее данным, шестеро военнослужащих находятся в Клинической больнице скорой медицинской помощи, трое — в Национальном госпитале, а один переведен в Военный госпиталь Минобороны.

«Троим военнослужащим сделана операция, состояние их здоровья оцениваются как стабильно тяжелое с позитивными сдвигами в сторону улучшения», — сказали в ведомстве.

Военные медики Министерства обороны находятся на постоянной связи с лечащими врачами, родными и близкими пострадавших военнослужащих. Им оказывают всестороннюю медицинскую помощь и поддержку.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.