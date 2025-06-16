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Экономика

Ремонт дорог. Бюджет дорожного фонда Минтранса увеличен на 1 миллиард сомов

Бюджет дорожного фонда Министерства транспорта и коммуникаций увеличен на 1 миллиард сомов. Решение принял кабмин.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Министерству финансов поручено по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша обеспечить перераспределение бюджета. Финансирование будет осуществлено за счет поступлений от дорожных сборов.

Изменения учтут при подготовке проекта закона о корректировке республиканского бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Министерство транспорта и коммуникаций должно обеспечить целевое и эффективное использование выделенных средств.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332856/
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