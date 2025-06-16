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Бизнес

MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games

В инновационном IT-пространстве TechnoPark состоялся финал первого в истории Кыргызстана кибертурнира среди государственных организаций — Gov.Games. Это событие стало не просто спортивным состязанием, а настоящим прорывом в корпоративной культуре госструктур: участники вышли за пределы формальностей и проявили себя в мире стремительных кибербаталий.

Команда государственного оператора сотовой связи MEGA достойно представила свою организацию и уверенно дошла до финала, где в напряженных матчах сразилась в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike 2. По итогам турнира MEGA завоевала два почетных вторых места.

Несмотря на дух соперничества, на площадке царили азарт, взаимная поддержка и командное единение — Gov.Games наглядно показал, насколько сильны и многогранны сотрудники государственных структур за пределами кабинетов.

Генеральный директор MEGA Эльнар Субакожоев отметил:
«Gov.Games напомнил нам о главном — за каждой должностью стоит человек, и вместе мы — команда, работающая ради страны. Это соревнование объединило нас, позволило взглянуть друг на друга по-новому. Благодарим организаторов и всех участников за честную игру. Вдохновившись турниром, и в честь Дня независимости, мы готовим приятный сюрприз для сотрудников госорганов. Следите за новостями!»

MEGA остается не только надежным оператором связи, но и активным проводником в мир цифровых развлечений. Компания предлагает безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам (WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram и другое), а также — к популярным онлайн-играм (PUBG Mobile, Free Fire, WoT Blitz, Brawl Stars и другим). Опция «Безлимит» доступна как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Для любителей мобильного гейминга работает платформа MegaGG, где проходят турниры и лиги по самым востребованным дисциплинам: PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, StandOff 2, Brawl Stars и другим. Контент доступен всем, а участвовать в турнирах могут абоненты MEGA с активной подпиской.

Участие MEGA в Gov.Games стало важным шагом на пути к развитию внутренних коммуникаций и укреплению межведомственных связей. Компания продолжает активно поддерживать инновации, развивая как технологические, так и развлекательные сервисы.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332860/
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