Вырвали из рук телефон за 110 тысяч сомов. Подозреваемые задержаны в Бишкеке

В Бишкеке задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже. По версии милиции, они открыто вырвали из рук прохожего телефон Google Pixel 10 Pro XL стоимостью 110 тысяч сомов и скрылись.

Как сообщили в УВД Ленинского района, инцидент произошел 19 октября около 23.00 на улице Рыскулова. Потерпевший обратился в милицию с заявлением.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали двух подозреваемых — мужчин 1982 и 1996 годов рождения. Их водворили в ИВС.

Расследование продолжается.