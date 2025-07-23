Спикер парламента Китая прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Сегодня, 23 июля, с официальным визитом в Кыргызскую Республику прибыл Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

По ее данным, почетного гостя в международном аэропорту «Манас» встретили заместитель торага Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев и руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Китаем Исхак Масалиев.

В рамках официального визита запланирован ряд мероприятий и встреч на высоком уровне. В частности, состоятся переговоры торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу с Чжао Лэцзи, где стороны обсудят актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.