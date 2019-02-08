Год борьбы с коррупцией. Что изменилось в Кыргызстане за это время

Ровно год назад, 8 февраля 2018-го, прошло заседание Совбеза, на котором президент Сооронбай Жээнбеков объявил войну с коррупцией.

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Началась череда отставок. Но кадровые перестановки пока к ожидаемому успеху не привели. В 2018 году за коррупцию в Кыргызстане возбудили 288 уголовных дел. Общая сумма ущерба по уголовным делам составляет 6 миллиардов 927 миллионов сомов.

Но, судя по рейтингу международной организации Transparency International, свои позиции Кыргызстан не улучшил. В 2018-м страна набрала 29 баллов из 100 и заняла 132-е место из 180 государств.

В 2017 году республика занимала 135-е место с таким же количеством баллов.

24.kg обратилось к респондентам с вопросом: почему борьба с коррупцией в Кыргызстане не дает ощутимых результатов?

Канатбек Азиз, доктор юридических (политических) наук:

Фото из интернета. Доктор политических (юридических) наук Канатбек Азиз

— Решение февральского заседания Совета безопасности, основанное на заявлении президента Сооронбая Жээнбекова о проведении тотальной борьбы с коррупцией в стране, если вы помните, указывало, кто и в какие сроки должен приложить усилия к устранению порочных явлений. И такая политика руководства страны, в принципе, не изменилась.

Но борьбой не должен заниматься лишь глава государства или в целом правительство. Речь о каждом государственном органе и должностном лице. Канатбек Азиз

К примеру, одними из задач являлись искоренение коррупции и устранение порождающих ее причин в правоохранительных, надзорных и судебных органах. Смогли мы этого достичь? Конечно, нет. Коррупция как была, так и осталась.

Министерства и иные органы власти, которым поручили внедрить системы видеонаблюдения за действиями сотрудников правоохранительных органов и органов прокуратуры при их контакте с гражданами, сделать этого не смогли, хотя срок обозначили до 1 января 2019 года.

С другой стороны, конечно, сегодня действующие власти обвиняют в предвзятости и гонениях лишь тех, кто был в одной упряжке с Алмазбеком Атамбаевым. Но это не совсем так.

Все это закономерно и правильно, ведь раньше масштабная коррупция была напрямую связана лишь с окружением бывшего президента, и не более. Канатбек Азиз

Дастан Бекешев, депутат парламентской фракции СДПК:

Фото из интернета. Депутат парламента Дастан Бекешев

— Победить за год коррупцию невозможно, надеюсь, это все понимают.

Надо не посадками массовыми заниматься, это не выход, а устранять условия, сопутствующие возникновению коррупции. Дастан Бекешев

Глава государства не зря объявил о цифровизации, это один из способов минимизировать коррупцию на уровне принятия решений.

Еще один момент. Чтобы снизить коррупцию, нужно поднять заработную плату тем, кто работает на государство. Почему берут взятки? Денег нет. Слишком маленькое жалованье, а семью кормить надо. Возьмите милицию. Рядовой сотрудник ПОМ, ГОМ легко найдет так называемый левак. Поймает, скажем, наркодилера, но накажет его не по закону, а как его, сотрудника милиции, карман пожелает. Вот вам элемент коррупции.

Или врач диагноз придумает специально, чтобы «залечить» пациента и пополнить скудный семейный бюджет. Дастан Бекешев

Рассуждать на эту тему можно бесконечно, но к единому мнению так и не прийти. Посмотрите на расходную часть государственной казны, сколько выделено на заработные платы учителям и врачам, и вы поймете: вот они, те семена, из которых произрастают сорняки коррупции.

Эдиль Байсалов, экс-заместитель министра социального развития:

Фото из интернета. Экс-заместитель труда и социального развития Эдиль Байсалов

— Я давно считаю ошибочным курс на борьбу с коррупцией, провозглашенный еще теперь уже бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым в качестве главной национальной идеи.

Вместо того чтобы строить, развиваться и идти вперед, поощрять инициативу, в стране происходит какой-то террор силовиков. Эдиль Байсалов

И каких силовиков? Разве можно навести чистоту, если поручить это дело самым грязным и коррумпированным из всех госорганов? То есть вместо реформ мы блох ловим. Те, кто думает, что самая большая проблема страны — это коррупция, что стоит только всех воров посадить, как мы все разбогатеем и здорово заживем, глубоко заблуждаются.

Мирлан Жеенчороев, член комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции:

Фото из интернета. Депутат парламента Мирлан Жеенчороев

— С момента прихода Сооронбая Жээнбекова к власти возбуждены резонансные уголовные дела, и общество обратило на это внимание. Но я думаю, что воевать с коррупцией должен не только глава государства, это задача всех.

Однако есть и вторая сторона: правоохранительные органы зачастую все чаще скрывают информацию о ходе расследования коррупционных уголовных дел.

Я считаю, что сведения такого рода должны быть открыты. Общество должно доверять государству. Мирлан Жеенчороев

Этого можно добиться только прозрачностью. Надо выявлять эти серые схемы и показывать их, разоблачать открыто.

Если все останется под покровом тайны, информация будет поступать дозированно, и только та, которая нужна определенным влиятельным лицам, то в обществе все будут воспринимать это как борьбу за власть и устранение оппонентов.

Заседания судов по коррупционным делам должны проводить в режиме онлайн. Только так можно поверить в настоящую борьбу с коррупцией. Мирлан Жеенчороев

Необходимо провести реформу в правоохранительных органах. Во главу судов и надзорных органов должны прийти люди не из системы, а гражданские — известные адвокаты, правозащитники с безупречной репутацией, которые не будут прибегать к репрессиям. Если они займут руководящие посты в силовых ведомствах, то общество начнет доверять этим институтам, а не воспринимать их как карателей.

Чтобы борьба с коррупцией была результативной, а не декларативной, надо строить и качественную систему правосудия, написать понятные законы и установить прозрачные правила ведения бизнеса и его защиты. Не на словах, а на деле.

Необходима политическая воля. Только она сможет обеспечить равенство всех перед законом, без привилегий и преференций. Мирлан Жеенчороев

Наталья Никитенко, председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции:

Фото из интерета. Депутат парламента Наталья Никитенко

— Я бы не сказала, что мы ограничиваемся лозунгами и декларациями. Действительно, запрос общества на решительное искоренение этого зла есть. И он актуален. Все сферы поражены этой болезнью. Коррупция тормозит экономический рост, демократическое развитие. А когда люди высказывают недовольство, так громко и настойчиво, это не может быть не услышано.

У большинства моих коллег есть твердое намерение бороться с коррупцией, есть ряд конструктивных предложений, и это не лозунги. Наталья Никитенко

Предлагается, в частности, называть конкретные фамилии чиновников, замешанных в коррупции, озвучить ведомства, возглавляющие этот антирейтинг.

За последние годы действительно пытаются наказать не только мелких чиновников, учителей или врачей за то, что принимают «благодарность», но и высшее звено. Коррупционные решения, как вы знаете, принимают наверху.

Начинать чистку надо с высшего эшелона власти. Решают и крышуют его представители, а не мелкие чины. Наталья Никитенко

Мелкие чиновники — всего лишь исполнители. Просто подхватывают схему, встраиваются и продолжают воровать.

У нас есть примеры того, что мириться с коррупционерами и взяточниками на высоком уровне никто не будет. Есть громкие задержания и аресты. Это реальный ответ на реальный запрос о борьбе с коррупцией.

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Что же касается вопроса, почему мы не сдвигаемся с мертвой точки в индексе Transparency International, скажу так: победа над коррупцией не заключается в аресте отдельных личностей. Это явление, которое присуще социуму. Но в климате нетерпимости она не приживется. Поэтому каждый из нас может внести посильный вклад в борьбу с этим паразитом. Не надо предлагать деньги, не надо поощрять. Если вымогают, нужно тут же сообщить куда следует.

Другое дело, что наши люди не верят милиции. Считают, что их сигнал обернется против них, а результата не будет. Надо ломать эти стереотипы. А нашим правоохранителям следует не ограничиваться арестом одного чиновника, надо вскрывать всю схему и ликвидировать ее. Тогда будет толк.

То есть от борьбы с отдельными персонами надо перейти к искоренению схем, этих спрутов коррупционных. Наталья Никитенко

Чтобы система заработала, надо принимать адекватные законы, направленные на выявление серых зон, где зарождается коррупция. Я говорю о той же цифровизации, «Безопасном городе», электронном правительстве. Если мы минимизируем человеческий контакт, создающий лазейки для коррупционеров, то снизим и риски. Тем самым повысим свой рейтинг и улучшим показатели.

Да, мы сейчас стараемся противостоять, снизить уровень коррупции, но, увы, сталкиваемся с сопротивлением и саботажем. Однако и этот барьер преодолеем.