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Государству возвращена «Каракольская оптово-розничная торговая база»

На баланс мэрии города Каракола передана «Каракольская оптово-розничная торговая база» общей площадью 2,52 гектара. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным ведомства, установлено, что в 2000 году решением главы Ак-Суйской РГА был закреплен земельный участок по улице Гебзе, 200 (1 гектар) за Каракольской торговой базой. «В 2001-м последующим постановлением РГА, площадь участка была увеличена до 2,52 гектара с формулировкой «техническая ошибка в предыдущем решении». В ходе проведения соответствующих мероприятий, «Каракольская оптово-розничная торговая база» (бывшая межрайбаза) на добровольной основе была передана на баланс мэрии Каракола», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328960/
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