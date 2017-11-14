Еще одному журналисту суд запретил выезд за пределы Кыргызстана

Главному редактору газеты «Трибуна.kg» Ырысбеку Омурзакову суд запретил покидать Кыргызстан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он получил постановление Октябрьского районного суда Бишкека о временном ограничении выезда за пределы страны.

Основанием стал исполнительный лист о взыскании с газеты и редактора Омурзакова компенсации морального вреда экс-начальнику Центра судебной экспертизы Абдураману Кадырову в размере 200 тысяч сомов за публикацию статьи в газете «Дизель». Сам Ырысбек Омурзаков заявил, что не имеет отношения к этой публикации.

Бишкекский городской суд по гражданским делам и Верховный суд КР отменил решения райсуда и отправил дело на новое рассмотрение.

Однако райсуд вынес постановление об ограничении (запрете) выезда журналисту.

В канцелярии Октябрьского райсуда Бишкека ситуацию не комментируют.

Ранее судебные инстанции запретили выезд из Кыргызстана журналистам Дине Масловой и Нарыну Аыйпу, а также экс-депутату парламента, главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.