30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-15.00 — улицы Гоголя, дома 7, 9, 11, Московская, дома 1, 3, 14, 54, Суюнбаева, дома 1, 7а, 10/2, 11а, 15, 17, 19, 31, Осмонкула, дом 10;

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 63;

9.00-14.00 — отрезки улиц Айни, 4-я линия, переулка Мозырский;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Куюукова), отрезки улиц Кокчетавская, Щербакова, Тоголока Молдо, Профессора Зимы, переулка Карагайский, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2), села Кара-Жыгач (улицы Кондучаловой, Виноградная, переулок Фрунзенский), Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Турсуматова), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»);

9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Токтогула, бульвара Эркиндик;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Суу, Ак-Марал);

9.00-13.00 — отрезки улицы Тулебердиева, переулка Пензенский;

9.00-19.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арстанбап, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК, средняя школа, водозабор);

11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-12, 13, 14);

13.00-16.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, дача «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный Городок (улица Фрунзе).

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улица Ключевая, квартал «Спортивный», дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, детский сад «Золотой петушок»);

8.00-17.00 — село Суусамыр;

9.00-16.00 — село Буденовка (улицы Центральная, Советская).

Кеминский РЭС

13.00-17.00 — село Каинды;

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Жол-Булак (улица Сартай).

Кантский РЭС

10.00-14.00 — село Нижний Ноорус (улицы Ленина, Сарбагышева).

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улица Калинина);

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Центральная), Садовое (школа «Бажана»), Александровка (улица Карагачева).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Первомайское (улица Труда), Ойронды (воинская часть), Кум-Арык (школа).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Мамеева, Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакира, Жыламыш, Ибрагимова, Ибраимова, Жылжымышова, Кенжебек уулу Назара, Якупбаева, Конок, Табышалиева, Кулова, Молдобая, Султаналы-Ата, Исмаила, Шаршенбая, Ниязалиева, Ногойбай уулу Билял, дачи «Прогресс», «Монолит»), Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, переулки Первомайский, Ынтымак), Джанги-Джер (улицы Победы, Юбилейная, Южная), Западное (улицы Молодой Гвардии, Гасангусенова, Октября, Парковая, Зеленая), Новопавловка (улицы Гоголя, Кожомкул, Проектируемая, Крупская, Линия-1, 2, 5, 12, 13, МТФ-2, Переулок-1), Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Ынтымак, Проектируемая, Ак Ниет, Тан-Шоола), Кожомкул (улицы Полярная, Степная);

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Интернациональная, Кайназарова, Почтовая), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова), Комсомольское (улицы Западная, Веселая, Раздольная).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Токмакская, Пролетарская, Почтовая);

9.00-18.00 — село Кен-Булун (улицы Пушкина, Абдуллаева, Шопокова, Чечеева, Калинина, Машу, Тупиковая, Мухтарова, Комсомольская, Токтогула, Тоголока Молдо, Мадинцеева, Ашимова, Бексултанова, Первомайская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Жантаева, Ломоносова, Веселая, Родниковая, Нижняя Луговая, Ленина (район бани), Охотничья, Куйбышева, Горького, Саадаева, Верхняя Луговая, Набережная, Фурманова, Дубовицкого).

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын (жилмассив «Кирпичный», нефтебаза, старый район РТС), село Чаек;

9.00-19.00 — село Баетов;

10.00-18.00 — села Кадыралы, Куртка;

9.30-19.00 — село Кош-Добо;

10.00-17.00 — село Байзак.

4 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Козучак, Манас, Озгоруш, Боо-Терек, Кызыл-Адыр, город Талас (улица Карла Маркса);

9.00-18.00 — села Кен-Арал, Урмарал.

5 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область